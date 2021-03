Koronaviruspandemia osoittaa, että kotimaiselle tai vaihtoehtoisesti yhteispohjoismaiselle rokotetuotannolle olisi kriisioloissa perusteita. Kuva: EPA / Sean Gallup

Koronavirustartuntojen määrä on edelleen korkea, mutta alueelliset erot ovat suuria. Pohjois-Pohjanmaa ei suinkaan ole pahimmasta päästä. Uusien rajoitusten käyttöönotossa onkin oltu maltillisia. Rokottaminen etenee pikku hiljaa kansallisen rokotusstrategian mukaisesti. Odotettavissa on, että paineet rokotusjärjestyksen muuttamiseen kasvavat sen jälkeen, kun riskiryhmät on saatu suojattua.

Priorisointikeskustelua ei tarvitsisi käydä, jos rokotteita olisi riittävästi. Suuret lääkeyhtiöt pitävät EU:ta näpeissään, ja koronavirusrokotteita on saatu vähemmän, kuin on tilattu. Samalla näkymä kattavasta rokotesuojasta lipuu kauemmaksi.