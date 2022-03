Helsinki

Olympiakomitean puiheenjohtaja Jan Vapaavuori vakuutti Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei aio erota tehtävästään, mutta myönsi, että hänen olisi pitänyt varmistaa tapauksen kaikki olennaiset tiedot jo aikaisemmin. Kuva: Leinonen Jukka

Keskustelu Olympiakomiteaa koskevan häirintäkohun ympärillä kiihtyi keskiviikkona, kun Yle Urheilu kertoi huippu-urheiluyksikön eronneen johtajan Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyneen myös "fyysistä kajoamista". Olympiakomitean hallitus järjesti keskiviikkoiltana ylimääräisen kokouksen, jossa puitiin Lehtimäen asiatonta käytöstä ja asian käsittelyä järjestössä.

Olympiakomitea pitää asiasta torstaina kello 11 tiedotustilaisuuden, jossa on paikalla puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Vapaavuoren toiminta on herättänyt tapauksen paisuessa kritiikkiä. Puheenjohtaja kiisti perjantaina Ilta-Sanomien haastattelussa Lehtimäen käyttäytymiseen liittyneen fyysistä kajoamista, mikä oli ristiriidassa Ylen tiistaisen uutisen kanssa.

Keskiviikkona iltapäivällä Vapaavuori vakuutti Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei aio erota tehtävästään, mutta myönsi, että hänen olisi pitänyt varmistaa tapauksen kaikki olennaiset tiedot jo aikaisemmin.

– Olen prosessin aikana antanut osin epätarkkoja ja uuden tiedon valossa huonosti harkittuja lausuntoja, joita pahoittelen. En ole kuitenkaan halunnut silotella tapahtunutta mitenkään, vaan suhtaudun siihen suurella vakavuudella, Vapaavuori sanoi HS:lle.

Lehtimäki sai viime lokakuussa varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä työyhteisössä, mutta hänet valittiin maaliskuun alussa jatkokaudelle. Varoituksesta tiesivät tuolloin Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori, toimitusjohtaja Mikko Salonen sekä varapuheenjohtajat Susanna Rahkamo ja Sari Multala, mutta Olympiakomitean hallituksen muita jäseniä ei informoitu asiasta.

Lehtimäki tiedotti asianajajansa kautta

Lehtimäki ilmoitti keskiviikkona asianajajansa Hannu Kalkkaan allekirjoittamassa tiedotteessa, että hänen varoituksensa perusteena ovat olleet vain epäasialliset viestit.

– Mika Lehtimäki kiistää kaikenlaiset epäasialliset fyysiset kontaktit. Hän kiistää myös väitteet mahdollisuudesta vaikuttaa henkilöiden työuriin, tiedotteessa sanottiin.

Tiedotteessa käytiin läpi Lehtimäen häirintätapausta ja sen käsittelyä Olympiakomiteassa. Tiedotetta asianajaja perusteli Lehtimäen halulla oikaista "mediassa esiintyneet virheelliset väitteet".

Tiedotteen mukaan häirintätapauksen selvitystyöhön kuulunut yhteisneuvottelu ja sovittelu käytiin 5.–6. lokakuuta 2021. Läsnä olivat Lehtimäen sekä asianosaisten ja heidän työnantajansa lisäksi kaksi Olympiakomitean työterveyslääkäriä, toimitusjohtaja Salonen sekä Olympiakomitean HR-päällikkö Riikka Valjakka.

Maanantain eropuheessaan Lehtimäki kertoi viestittelyn koskeneen kahta henkilöä.

"Kauniit puheet eivät auta"

STT ei tavoittanut Olympiakomitean hallituksen jäseniä kommentoimaan tiettävästi pitkään keskiviikkoiltaan venyneen kokouksen antia. Hallituksen jäsen Markku Haapasalmi ei halunnut iltapäivällä ennakoida, onko Vapaavuorella yhä luottamusta jatkaa Olympiakomitean puheenjohtajana.

– Johtamiskulttuurin pitää olla sellainen, että se herättää luottamusta. Sitä luottamusta pitää nyt rakentaa uudestaan, Haapasalmi sanoi STT:lle.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Haapasalmi kiitti häirinnän kohteeksi joutuneita ihmisiä rohkeudesta tuoda epäkohdat esille.

– Nämä asiat pitää nyt käsitellä Olympiakomiteassa henkilöstönkin kesken perusteellisesti. On selvää, että henkilöstö on huolissaan, joten hyvinvointia pitää vaalia. Tekojen kautta kaikki muuttuu, sillä eivät tässä kauniit puheet auta. Nyt tarvitaan tekoja ja näyttöjä siitä, että meillä on hyvää johtamista, Haapasalmi korosti.

Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom kannusti Olympiakomiteaa tekemään häirintäasiasta ulkopuolisen selvityksen.

– Ulkopuolinen tutkinta toisi järjestelmälle uskottavuutta, Lindblom kommentoi.