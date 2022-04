Helsinki

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Kuva: Mauri Ratilainen

Suomen Olympiakomitea tiedotti vievänsä kolmannenkin epäilyn epäasiallisesta käytöksestä Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin selvitettäväksi.

Kyseessä on tapaus, jossa Olympiakomitean miespuolista työntekijää syytetään verbaalisesta häirinnästä naispuolista asiantuntijaa kohtaan olympiajoukkueen valmistautumisleirillä ennen Tokion kesäolympialaisia.

Tämän tapauksen lisäksi Suekin tutkinnassa ovat huippu-urheiluyksikön entistä johtajaa Mika Lehtimäkeä ja Olympiakomitean hallituksen entistä jäsentä Anni Vuohijokea koskevat tapaukset.

Nyt tutkintaan viedystä kolmannesta tapauksesta on Olympiakomitean mukaan keskusteltu viime kesänä ja syksynä asianosaisten kanssa. Saadun selvityksen perusteella keskusteluissa ei ilmaistu eikä ilmennyt epäilyä tai syytöstä häirinnästä eikä epäillyn häirinnän kohteena olleella henkilöllä ollut vaatimuksia asiassa.

Tapauksen noustua julkisuuteen on epäillyn häirinnän kohteena ollut henkilö ottanut Olympiakomitean mukaan yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun ja pyytänyt asian selvittämistä. Tasa-arvovaltuutettu on lähettänyt Suomen Olympiakomitealle selvityspyynnön asiassa. Olympiakomitea katsoo, että asian puolueettoman selvityksen varmistamiseksi myös tämä tapaus on syytä tutkia riippumattoman tahon toimesta.

– Haluamme tällä toimenpiteellä osoittaa, että noudatamme tinkimättä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Olemme reagoineet kaikkiin tietoomme tulleisiin tapauksiin ja tehneet kaikissa niissä omat selvityksemme. Samalla pidämme tärkeänä, että asiat selvitetään myös riippumattoman tahon toimesta, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kommentoi tiistaina julkaistussa tiedotteessa.