Olli Kinnunen pääsi tuulettamaan yhtä maalia LaSB:tä vastaan. Kuva: Pekka Peura

Miesten liiga, LASB–OLS 7–5 (1–2, 3–0, 3–3)

OLS-miehistön henkistä kanttia on viimeisten kahden kuukauden aikana koeteltua raskaalla kädellä. Joukkueen tappiosarakkeeseen on tehty merkintöjä toisensa perään, vaikka keltapaidoilta on tappiokierteen aikana nähty ajoittain ihan kelvollisia peliesityksiä.