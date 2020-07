Oulun seudun omaishoitajat ry on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta kolmivuotisen rahoituksen iäkkäiden omaishoitajien tukemiseksi tarkoitetulle Tukena muutoksessa -kehittämishankkeelle. Kuvituskuva. Kuva: Helge Murtovaara

Oulun seudun omaishoitajat ry on aloittanut Tukena muutoksessa -kehittämishankkeen iäkkäiden omaishoitajien tukemiseksi. Tavoitteena on tukea muutosvaiheessa olevia omaishoitajia tilanteessa, jossa hoidettava on siirtymässä tai jo siirtynyt kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan.

Hanke on saanut kolmivuotisen rahoituksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta.