Olkiluoto 3 -ydinvoimala on tiistaina tuottanut sähköä verkkoon ensimmäisen kerran yli 900 megawatin teholla, eli se on jo ollut Suomen suurin voimalaitos. Kun laitos käy täydellä teholla eli 1 600 megawatissa, se on yksi maailman suurimmista.

Tiistaina ydinvoimayhtiö TVO sai Säteilyturvakeskus Stukilta luvan käyttää ydinvoimalaa täydellä teholla.