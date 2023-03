Tiistaina alkuiltapäivästä Oulunsalon liikuntakeskuksen on valloittanut urheiluniilojen ja -niilottarien sijaan vähän erilaisempi porukka.

Tai toisaalta, urheilusta nytkin on oikeastaan kysymys.

Liikuntasaliin on sijoittautunut kuvausryhmä. Salin viereinen käytävä on muuntautunut esittämään Taivalvaaran mäkihyppykeskuksen huoltorakennusta. Alkamassa on tiistain ensimmäisten kohtausten kuvaaminen.