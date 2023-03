Huumeet ja niiden käyttö iskevät terävänä piikkinä yhteiskuntaan. Eletään 1960–70-lukujen Suomessa.

Kannabis tulee Suomeen ja on aineista yleisin. LSD:tä ja kovia huumeita on tarjolla myös, samoin lääkkeitä, joita vasta joskus myöhemmin aletaan kutsua huumeiksi. On amfetamiinia sisältäviä laihdutuslääkkeitä, voimakkaita rauhoittavia, Algidon-kauppanimellä myytävää metadonia.

Aallon jälkeen julkinen keskustelu ja yhteiskunnallinen kiinnostus hiljenevät, kokeilut vähenevät. Ilmiö laantuu, mutta ei huumeista tietenkään kokonaan eroon päästä.