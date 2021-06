Elämme niitä aikoja, kun suurista ikäluokista alkaa aika jättämään. Kyseessä on huikaisevan elintasohypyn elinaikanaan tehnyt ikäpolvi, jolle on Suomen menestysvuosien aikana kertynyt henkilökohtaista varallisuutta. Varallisuuden muoto on velaton omakotitalo tai asunto-osake pittoreskissa juhannusmaisemassa ja päälle kesämökki. Varat on hajautettu – ei eri omaisuuseriin, vaan ihan vain pitkin poikin Suomea pienille paikkakunnille.

Samaan aikaan muuttoliike suuntautuu hajautettujen varojen sijaintipaikoista vääjäämättömästi kohti kaupunkeja. Elinvoima tiivistyy kasvukeskusten ympärille jättäen Suomeen kirkkaasti hehkuvia työn, nuorten, ja perheiden keskittymiä. Niitä ympäröivät ikääntyneiden asuttamat pikkukylät ja sosiaalimenojen ylityksiä järvimaisemassa hikoilevat kunnanjohtajat.