Ihotautilääkäri Marja Langen kannustaa hakemaan hoitoa kylmäallergiaan. Kuva: Heli Nurkkala

Oletko kuullut kylmäallergiasta? Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Marja Langen kertoo, että kylmäallergia (kylmäurtikaria), jota kutsutaan myös kylmänokkosrokoksi on yleinen vaiva.

– Kylmäallergia on aika yleinen vaiva, mutta ihmiset eivät välttämättä osaa yhdistää sitä allergiaan, koska asumme maassa jossa on kylmiä vuodenaikoja. Kylmäallergiaa on eri-ikäisillä ihmisillä, mutta yleisintä se on nuorilla aikuisilla, Langen kertoo.