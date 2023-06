Anssi Kasitonni, Valtteri Kivelä ja Jyrki Nissinen sopivat mainiosti tönimättä toisiaan saman katon alle oululaisen Real Dealin yläkerran kesänäyttelyyn.

Samaa ikäluokkaa edustavat kolme taiteilijaa ovat kasvaneet ja imeneet vaikutteita rullalautailukulttuurista.

– Skeittikulttuuri on avannut meille kolmelle tien taiteen tekemisen eri lajeihin, Valtteri Kivelä kertoo.

Kaksin käsin on kuvataiteilija Anni Kinnusen ja Real Dealin Petri Pyörnilän kuratoima näyttely, joka juhlistaa oululaisen kaupan 20-vuotista taivalta.

– Näyttelyyn valitut kolme taiteilijaa skeittaavat, mutta tärkein yhdistävä tekijä on kuitenkin tekemisen ilo, joka on aistittavissa teoksista, sekä kokeileva ote taiteeseen, näyttelyn ripustuksesta vastaava Anni Kinnunen tiivistää.

– Valtterihan on yksi parhaista suomalaista skeittaajista koskaan. Tunnen Valtterin skeittikisoista ja -leffoista. Jyrki puolestaan on aikoinaan suunnittelut meille t-paidan ja olemme myyneet hänen sarjakuva-albumeja. Kasitonni on liikkunut skeittipiireissä, mutta en tunne häntä henkilökohtaisesti, Petri Pyörnilä kertoo.