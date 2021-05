"Polkujuoksussa on parasta sen helppous, kun Oulussa on mahtavasti polkuja", Eero Talonen sanoo. Yleensä tunnin tai puolentoista lenkkejä tekevä Talonen kokee metsässä liikkumisen rauhoittavaksi ja terapeuttiseksi. Lisäksi itse juoksukin on poluilla monipuolisempaa ja myös nivelille mukavampaa kuin asvaltilla.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen