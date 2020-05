Juhani Tamminen tietää, että ensimmäiset hetket ratkaisevat, kun valmentaja esittäytyy uudelle joukkueelle. "Homman nimi on first five minutes, kun heität klubitakin tuolin selkämykselle. Kun liiderinä hyppäät johonkin, ensimmäiset hetket määrittävät, otatko joukkueen haltuun vai et."

Kuva: Roni Lehti / Lehtikuva