Kirjasarjan kirjoitustyö on ollut ruotsinsuomalaiselle Susanna Alakoskelle vaiherikas matka omille suomalaisjuurille. Kuva: Elisabeth Ohlson Wallin

Mummulla ei ollut eläessäänkään paljon. Vielä vähemmän hänestä jäi jälkeen.

On kultainen ansiomerkki, jonka hän sai, kun 30 vuotta tuli täyteen Vaasan Puuvillatehtaalla. Muutamia lankarullia, puinen sukkula, jota liikutellaan edestakaisin kangaspuiden kuteen loimien välissä, ja kangaspaloja. Näitä Hilda-mummunsa (1907–1980) aarteita ruotsinsuomalainen kirjailija Susanna Alakoski, 58, on kuljettanut mukanaan nuoresta lähtien asuessaan Göteborgissa, Tukholmassa, Skånen seudulla ja ulkomailla. Eikä pidä unohtaa mummun antamaa syntymäpäiväkorttia, jossa on kissan kuvia. Sekin on Alakoskelle tärkeä.