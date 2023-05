Lyseon oppilaat Luukas Kettunen ja Vincent Hou ottivat torstaina tuntumaa perjantain keikkaa varten. Musiikinopettaja Satu Korven (oik.) mielestä Rotuaarin bänditapahtuma tarjoaa oppilaille tärkeän kokemuksen siitä, mitä on esiintyä oikealla lavalla. Kuva: Pekka Peura

Edessä ovat viimeiset rutistukset ennen kesälomaa, toukokuu on opettajalle kiireistä aikaa. Oulun Lyseon musiikinopettaja Satu Korven, 44, pitää kiireisenä myös Oulun seudun musiikinopettajien OSMOn talkoovoimin toteuttama Rotuaari Soi -bänditapahtuma, jossa esiintyvät yläkoulujen ja lukioiden oppilaat.

Lyseon bändi on harjoitellut tulevaa esiintymistä viimeisen kuukauden ajan, eikä soittolista kuulosta olevan sieltä vaatimattomimmasta päästä, sillä treenit päätti Queenin mahtipontinen The Show Must Go On.