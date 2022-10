Björn Wahlroos on teknologiaoptimisti. – Ihminen on erittäin kekseliäs. Jos vain sallimme teknologisen kehityksen, me pystymme tekemään lähes mitä vain. Pystymme laskemaan hiilidioksidipäästöjä valtaisasti, jos vain emme kuuntelisi aina näitä roomanklubilaisia, jotka varoittavat talouskasvusta ja esimerkiksi ydinvoimaloista. Olen vakuuttunut, että talouskasvu, joka tukee teknologista kehitystä, on ainoa tie eteenpäin.

Kuva: Markku Ulander