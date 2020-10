Jesse Puljujärvi tekee paluun NHL-kaukaloon. Kuva: Jussi Leinonen/Arkisto

Hyökkääjä Jesse Puljujärven paluu NHL-jääkiekkoliigan Edmonton Oilersiin innostaa Oilers-valmentaja Dave Tippettiä. Puljujärven otteita Liigan Oulun Kärpissä tiiviisti seurannut Tippett näkee, että Oilersiin palaa nyt eri mies kuin se, joka lähti koti-Suomeen viime vuonna.

Puljujärvi, 22, pelasi kolmen kauden aikana Edmontonissa 139 ottelua tehoin 17+20. Kärpissä hän on viime ja tällä kaudella pelannut 61 ottelussa lähes piste per peli -tahtiin (29+31).

Kaksi viikkoa sitten Oilers kertoi, että Puljujärvi on tehnyt seuran kanssa kahden vuoden mittaisen sopimuksen.

– Hän on dominoiva pelaaja Suomen liigassa tällä hetkellä. Hänen englannin kielensä on hyvää ja hän on innokas palaamaan Edmontoniin ja todistamaan, että hän voi olla hyvä pelaaja maailman parhaassa liigassa. Luulen, että saamme selvästi paremman pelaajan tällä kertaa, Tippett mietti Oilersin sivuilla.

