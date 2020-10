EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen muistuttaa, että oikeusvaltioperiaate on yhteisten arvojen ja eurooppalaisen identieteetin perusta. Oikeusvaltioperiaatteessa on yksinkertaisesti kyse siitä, että se suojelee kansalaisia vahvemman oikeudelta. Ensimmäisen oikeusvaltioraportin pohjalta on tarkoitus jatkaa yhteistyötä komission ja jäsenmaiden kanssa oikeusvaltiokehityksen ja demokratiaunionin vahvistamiseksi.

Kuva: JOHN THYS / EPA