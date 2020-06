Oikeusvaltion periaatteet takaavat turvallisuutta – perusoikeudet kuuluvat kaikille kansalaisille

Jukka Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Helsingin yliopistossa.

Kolmen naisen ja yhdeksän alle 10-vuotiaan lapsen paluu Suomeen Al- Holin pakolaisleiriltä on herättänyt valtavia tunnekuohuja. Kiivaimmat, voimakkaimmillaan jopa kostonhimoiset reaktiot ovat liittyneet siihen, miten vapaaehtoisesti ääri-islamilaisen Kalifaatin alueelle lähteneitä naisia tulisi paluun jälkeen kohdella. Mikä on heidän vastuunsa raa´an ja epäinhimillisen Kalifaatin kannattajien tekemistä rikoksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista? Ja kuinka suuren turvallisuusuhan he aiheuttavat Suomessa? Mitä heidän lapsilleen pitäisi tehdä?