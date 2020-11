STT

Professori Olli Mäenpää on viime vuosina ollut eduskunnan selvästi eniten kuulema asiantuntija: vuoden 2015 alkukesän ja tämän vuoden lokakuun välillä hänet on kutsuttu kertomaan näkemyksiään lainlaatijoille 209 kertaa. Toisena kuultujen listalla on entinen ulkoministeri Timo Soini, jota kuultiin 166 kertaa.

Kansanedustajat siis haluavat selvästi kuulla Mäenpään lainopillisia näkemyksiä ja antavat niille arvoa. Mutta mikä Mäenpään alun perin veti oikeustieteen pariin? Kysymys hymyilyttää häntä.