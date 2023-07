Useista perussuomalaisista ministereistä oli tehty kanteluita oikeuskanslerille. Kuva: Mauri Ratilainen

Oikeuskansleri on antanut ratkaisunsa useiden ministereiden nimityksistä tehdyistä kanteluista. Oikeuskanslerille saapui lukuisia kanteluita Riikka Purran, Vilhelm Junnilan, Wille Rydmanin, Ville Tavion ja Mari Rantasen nimityksistä ministerin tehtäviin.

Oikeuskanslerin mukaan kanteluiden keskeinen sisältö on koskenut sitä, täyttävätkö he ministerin kelpoisuusehdot. Kanteluissa on myös vaadittu ministereiden erottamista.

Purran osalta kantelua perusteltiin hänen kirjoittamillaan rasistisilla kommenteilla Jussi Halla-ahon Scripta-sivustolla. Rydmanin osalta taas esiin nostettiin hänen lähestymisensä nuoria naisia kohtaan sekä hallitusta arvostelleen toimittajan maalittaminen. Tavion ja Rantasen osalta taas esiin nostettiin niin sanotun väestönvaihtoteorian kannattaminen.

Kanteluissa viitattiin perustuslain 60:n pykälän 1 momenttiin, jossa säädetään, että ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston jäseniä ja myöhemmin ministeri Rydmania nimitettäessä eivät edellä kuvatut seikat ole aiheuttaneet nimitykselle oikeudellista estettä.

Oikeuskansleri viittaa myös siihen, ettei perustuslaissa ole säännöstä siitä, että oikeuskanslerin tehtäviin kuuluisi oikeudellisesti arvioida, onko ministeri menettänyt kelpoisuutensa tehtävään.

Näin ollen oikeuskansleri päätti, ettei kantelu aiheuta toimenpiteitä.