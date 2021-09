Erään murhan anatomia on tiheätunnelmainen klassikko pikkukaupungin lakimiehestä (James Stewart), joka mutkikkaaksi käyvässä oikeudenkäynnissä puolustaa murhasta syytettyä upseeria (Ben Gazzara). Kuva: Otto Preminger Films

Erään murhan anatomia

Lauantai-iltojen putki Alfred Hitchcockin ikimuistoisia jännityselokuvia saa jatkoksi Otto Premingerin ohjaaman klassikkoluokan oikeusdraaman. Se on paikallaan jo sikäli, että mukana ovat monen Hitchcockin elokuvan tähti James Stewart ja alkutekstien mestari Saul Bass. Kaloja narraava pikkukaupungin lakimies heitetään syviin vesiin, kun hän joutuu puolustamaan oikeudessa Ben Gazzaran esittämää, murhasta syytettyä upseeria. Urakkaa riittää, sillä tapaus on mutkikas, ja syyttäjien riviin istahtavat sliipattu kyrmyniska George C. Scott sekä liituraitaliero Brooks West. Lainkäytön ongelmia, manipulointia ja perimmäistä luonnetta todistaa myös vaimo Lee Remick. (USA 1959)

Kill Chain

Sub klo 21.00





Ken Sanzelin jännäri jatkaa Nicolas Cagen seikkailuja halpaleffoissa. Nyt hän on mysteerimies, joka on päätynyt repsahtaneen kolumbialaisen hotellin tiskin taakse.