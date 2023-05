New York

Toimittaja E. Jean Carroll saapui oikeuteen 25. huhtikuuta. Trump määrättiin maksamaan hänelle miljoonakorvaukset. Kuva: JUSTIN LANE

Oikeus New Yorkissa katsoo Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin syyllistyneen 1990-luvulla kirjailija-toimittaja E. Jean Carrollin seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Yhdeksänhenkinen valamiehistö katsoi Trumpin syylliseksi myös kunnianloukkaukseen tämän solvattua Carrollia sosiaalisessa mediassa.

Oikeus ei sen sijaan katsonut Trumpin syyllistyneen raiskaukseen.

Trump määrättiin maksamaan Carrollille yhteensä viiden miljoonan dollarin korvaukset, kaksi miljoonaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kolme miljoonaa kunnianloukkauksesta.

Kyseessä oli siviilioikeudellinen juttu, ei rikossyyte. New Yorkissa tuli viime vuonna voimaan laki, joka mahdollisti seksuaalisen väkivallan uhreille vuoden aikaa nostaa siviilikanteita vuosikymmeniä vanhoista seksuaalirikoksista. Siviilikanteessa todistelun taakka on pienempi kuin rikossyytteissä.

Carrollin, 79, mukaan Trump käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen New Yorkissa Bergdorf Goodman -luksustavaratalon pukuhuoneessa 1990-luvun puolivälissä. Hän kertoi viime kuussa valamiehistölle Trumpin kysyneen häneltä leikkimielisesti neuvoja naisten alusvaatteiden ostamiseen lahjaksi ja työntäneen hänet sitten vasten pukuhuoneen seinää.

Elle-lehden entisen kolumnistin Carrollin mukaan häneltä meni yli 20 vuotta kertoa tapahtuneesta, koska hän pelkäsi Trumpia.

Muitakin oikeusjuttuja meneillään

Trump on kiistänyt syytökset seksuaalisesta väkivallasta. Hänen asianajajiensa mukaan Carroll keksi syytökset "rahan, poliittisten syiden ja statuksen" takia. Trump antoi todistajanlausunnon mutta ei todistanut oikeudenkäynnissä.

Viime vuonna Trump julkaisi omalla sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa päivityksen, jossa hän puhui Carrollista huijarina. Tämä poiki kunnianloukkaussyytteen entistä presidenttiä kohtaan.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Trumpille on tullut oikeudellisia seuraamuksia seksuaalisesta väärinkäytöksestä, vaikka toistakymmentä naista on esittänyt syytöksiä häntä kohtaan.

Trumpia, 76, vastaan on käynnissä useita muitakin oikeusjuttuja. Hänelle luettiin viime kuussa rikossyytteet yritystietojen väärentämisestä liittyen pornotähti Stormy Danielsille ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja maksettuihin "hyssyttelyrahoihin."

Trump pyrkii republikaanien presidenttiehdokkaaksi ensi vuoden vaaleihin ja häntä pidetään esivaalien ennakkosuosikkina.