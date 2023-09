Kun jääkiekkojoukkueen pelikirja on sekaisin, näyttää pelaaminen ryntäilyltä ja roiskimiselta. Pelaajat luistelevat hampaat irvessä vain seuratakseen, kuinka vastustaja laittaa kiekkoa reppuun.

Kun oma peli tökkii, aletaan räksyttää vastustajalle.

”Rasismi on saanut kasvot ja se on tänä kesänä repinyt avohaavaa Suomen sieluun.”

Näin julisti SDP:n tuore puheenjohtaja Antti Lindtman heti valintansa jälkeen linjapuheessaan.

Vahvaa, pateettisia retoriikkaa, joka vetoaa tunteisiin. Viesti ei kuitenkaan tuo esiin demareiden tavoitteita, vaan sormi osoittaa kesällä hallitusvastuuseen nousseisiin perussuomalaisiin. Tältä koko oppositiopolitiikka on näyttänyt viime kuukausina.

Opposition oma viesti ei ole kuulunut rasismikuohunnan keskellä. Tai jos on, niin sen sanoittaminen kansan kielelle on epäonnistunut surkeasti.

Rasismista käyty kipakka kansalaiskeskustelu on ollut äärimmäisen tarpeellista rakenteellisen rasismin esiin tuomisen ja kansallisen itsetutkiskelun kannalta. Myrkylliset ajatusmallit on tehty näkyviksi. Se on lopulta ainoa keino niiden kitkemiseksi.

Toistuvista kohuista huolimatta perussuomalaiset ovat jo pitkään pystyneet kasvattamaan kannatustaan vihreiden, keskustan ja vasemmiston kustannuksella. Keskusta- ja vasemmistopuolueet eivät ole pystyneet tarjoamaan uskottavaa vaihtoehtoa esimerkiksi taloudellisten ja maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.