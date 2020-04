Kalevassa 10.4. sivuilla 16-17 ja Kalevan verkossa 9.4. julkaistussa jutussa oli virhe.

Jutussa luki virheellisesti, että portaissa juokseva Miika Koskela on AC Oulun pelaaja. AC Oulussa on saman niminen pelaaja, mutta jutussa esiintyvä Miika Koskela on vesipalloilija.