Sunnuntain 26. tammikuuta oli painetussa Kalevassa virheellinen tieto kunnanvaltuuston koostumuksesta Limingan päätöksentekoa koskevassa jutussa sivulla K1 8 sekä samana päivänä julkaistussa jutussa Kalevan verkkosivuilla.

Limingan kunnanvaltuustossa on 35 paikkaa. Keskustalla on 19 paikkaa ja perussuomalaisilla 4. Kokoomuksella, vihreillä ja vasemmistoliitolla on kullakin 3 paikkaa. Sdp:llä on 2 paikkaa ja kristillisdemokraateilla 1.