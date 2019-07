Kaleva oikaisee

Tiistaina 2. heinäkuuta Kalevassa sivulla 8 K1 ja Kalevan verkossa julkaistussa jutussa väitettiin virheellisesti, että lain mukaan polkupyöräilijän on ajon aikana käytettävä asianmukaista suojakypärää ja että autoilija väistää pyöräilijää vain silloin, kun hänelle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli. Todellisuudessa lain kohta pyöräilykypärän käytöstä on suositusluontoinen, ja sanamuoto on "pyöräilijän on yleensä käytettävä kypärää". Lisäksi auton tulee väistää kaikkea risteävän ajoradan liikennettä riippumatta siitä onko risteävällä ajoradalla pyörätien jatke vaiko ei, ja autoilija väistää pyöräilijöitä myös silloin kun hän on tulossa tontilta tai vähäisemmältä tieltä.