Siegfried Farnon (Samuel West), James Herriot (Nicholas Ralph), rouva Hall (Anna Madeley) ja Tristan Farnon (Callum Woodhouse) muodostavat uuden Kaikenkarvaiset ystäväni -sarjan keskusnelikon. Kuva: Playground Television (UK) Ltd.

Kaikenkarvaiset ystäväni





Voi ei! Taasko tulee uusi versio nuoruuden rakastetusta tv-sarjasta. Sehän ei voi mennä kuin päin prinkkalaa!

Ensireaktiosta ei voi välttyä, kun Kaikenkarvaiset ystäväni oli yksi nuoruusaikojeni rakastetuista tv-sarjoista.

Kaikenkarvaisten ystävien ensimmäinen stintti oli vuosina 1978–1980. Kahdeksan vuoden varikkopysähdyksen jälkeen radalle palattiin vuosiksi 1988–1990.

Sarja perustuu James Alfred Wightin omaelämäkertaisiin kirjoihin, jotka hän kirjoitti James Herriotin salanimen turvin.

Uusi versio esitettiin Britanniassa vuoden 2020 syyskuussa.

Eläinlääkärillä on demoninsa

Ja huh! Pahat pelot eivät toteudukaan, ainakaan kahden ensimmäisen jakson perusteella. Uudessa versiossa on tallella sama taianomaisuus kuin alkuperäisissäkin jaksoissa.

Toki Nicholas Ralph ei aivan yllä Christopher Timothyn kulmikkaan hellyttävään tulkintaan James Herriotista. Toisaalta Samuel West on uskottava Siegfried Farnon, eläinlääkäri, jota monenlaiset demonit riivaavat. Robert Hardyn tulkinta alkuperäissarjassa meni välistä kohkaamisen puolelle, West ei siihen sorru.

Joulujakso kaupan päälle

Ja tähänkin versioon on löydetty kauniita englantilaismaisemia kohtausten taustaksi. Yksi mukava lisä on, että Farnonin taloudenhoitaja rouva Hall (Anna Madeley) on uudessa versiossa oikea ihminen oikeine murheineen eikä vain seiniin sulautuva taustahahmo.

Tristan Farnonia esittää Callum Woodhouse. Alkuperäisessä sarjassa Peter Davison teki Tristanina lähes ylittämättömän version elämäniloisesta boheemista, mutta Woodhousen Tristan on todella uskottava epäonnistuvana pikkuveljenä.

Uudessa sarjassa on kuusi osaa ja joulujakso vielä kaupanpäällisenä.

TV1 klo 19.00 ja Yle Areena