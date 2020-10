Keväällä puhjennut koronapandemia syöksi ohjelmistoalan laskukiitoon. Kuva: Jussi Leinonen

Koronan lamauttama ohjelmistoala on jälleen elpymässä, kertoo ohjelmistoalan näkymiä kartoittava Sykemittari-tutkimus. Tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia ohjelmistoyrityksistä on kasvusuhdanteessa ja yli puolet palkkaa lisää työntekijöitä.

Kevään kriisin kourissa lähes puolet alan yrityksistä oli vaikeuksissa.

– Ohjelmistoalan kehitystä on mitattu kattavasti jo pitkään, ja tämä on selkeästi kaikkien aikojen muutos vuoden sisällä. Keväällä jonkinlaista kasvua odotti runsas 40 prosenttia yrityksistä, nyt 70 prosenttia. Keväällä liikevaihto oli laskussa niin ikään noin 40 prosentilla yrityksistä, nyt vaikeuksissa on enää runsas kymmenen prosenttia. Tällä on kansallisestikin suuri merkitys, Ohjelmisto ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha sanoo tiedotteessa.

Roiha on erityisen tyytyväinen yritysten kasvavaan työvoimatarpeeseen.

– Yli puolet ohjelmistoyrityksistä palkkaa lisää ihmisiä ja luo uutta hyvinvointia Suomeen. Tämä käänne on vahva todiste digitalisaation myönteisestä voimasta maailman vaikeissa murroksissa.