Ohjaajaksi kiinnitetty Anni Mikkelsson ohjaa Kajaanin kaupunginteatteriin kantaesityksen Vienanmeri. Mikkelsson hakee myös avoinna olevaa teatterinjohtajan virkaa. Kuva: Ia Samoil

Kajaanin kaupunginteatterin – Oulun läänin alueteatterin virkaan tuli määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Yksi hakijoista on työpari. Virka täytetään määräajaksi alkaen 1.1.2023.

Teatterinjohtajan avointa virkaa hakivat kulttuurituottaja Heidi Backström (Helsinki), kirjailija Riku Jaakko Johannes Korhonen (Espoo) yhdessä näyttelijä Eero Matti Järvisen (Helsinki) kanssa, teatteriopettaja Esko Korpelainen (Mikkeli), teatteritieteen maisteri Jouni Leikkonen (Lahti), ohjaaja Laura Mattila (Helsinki), Anni Mikkelsson (Kajaani), ohjaaja Jalmari Nummiluikki (Helsinki), ohjaaja, näyttelijä ja laulaja Anu Sallinen (Espoo), dramaturgi, esiintyjä Hanna-Kaisa Tiainen (Helsinki), Sarianne Tursas (entinen Paasonen) (Kemi), ja Juha Vuorinen (Kokkola).

Hakijoista Meriteatterin jäsen Anni Mikkelsson on työskennellyt Kajaanin kaupunginteatterissa kiinnitettynä ohjaajana syyskuusta 2021 saakka. Häneltä on tulossa ohjaus Vienanmeri, jonka kantaesitys on Teatteritalossa 12. helmikuuta 2022.

Jalmari Nummiluikki (ent. Vihtori Rämä) toimi Rovaniemen teatterin – Lapin alueteatterin johtajana yhdessä Atro Kahiluodon kanssa 2010–2012.

Anu Sallinen on toiminut Kokkolan kaupunginteatterin johtajana yhdessä Petteri Sallisen kanssa 2007–2009.

Sarianne Tursas (entinen Paasonen) johti Kemin kaupunginteatteria heinäkuun 2021 loppuun saakka. Juha Vuorinen on toiminut Kemin kaupunginteatterin, Rovaniemen Teatterin ja Kokkolan kaupunginteatterin johtajana.

Kajaanin kaupunginteatteri – Oulun läänin alueteatteri toimii kaupungin omistamana liikelaitoksena. Teatterinjohtajana on vuodesta 2016 toiminut Helka-Maria Kinnunen. Hänen sopimuksensa oli seitsemän vuoden mittainen.