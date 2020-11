Donald Trump ja Joe Biden ovat päässeet kisassaan ratkaisun hetkiin. Ääntenlasku on käynnissä kaikkialla Yhdysvalloissa.

Analyysi

Yhdysvaltojen presidentinvaali on ratkeamassa tunti tunnilta. Toistaiseksi on mahdotonta sanoa, kumpi voittaa osavaltioiden tulosten tuottaman valitsijamiesyhtälön, republikaanien Donald Trump vai maan 46. presidentiksi mielivä demokraattipoliitikko Joe Biden.

Kehittyvissä tuloksissa on kummallekin sekä toivoa että ilmeisiä pettymyksiä. Radikaalein käänne on käsillä Ohiossa, missä Trumpin punainen väri neljän vuoden takaa on kääntymässä Bidenin siniseksi.

Trump hallitsee kuitenkin eteläistä aurinkovyöhykettä, eikä mikään ole toistaiseksi varmaa.

Trump voittanee tasaisen "mökkiosavaltionsa"

Biden lähti vaalipäivään gallupsuosikkina, mutta Trumpin kova loppukiri nolasi tulosennustajat neljä vuotta sitten ja jäljet pelottavat nyt kommentoijia.

Presidentti Trump yritti saada puhumalla lisää galluptuloksiinsa vielä vaalipäivänä tavatessaan nuoria kampanjatyöntekijöitään Virginian Arlingtonissa. Faktat ovat väärässä, media tulkitsee lukuja toivomikseen, emme usko kyselyihin, olemme reilussa johdossa...

Äänestysinto oli tällä kertaa korkealla. Missourin Saint Louisissa äänestäjät jonottivat Trautweinin peruskouluun.

Trumpin kampanjan karheuttamasta äänestä puuttui kuitenkin tuttu uho. Hän ei vannonut varmaa voittoa eikä suostunut spekuloimaan voitonpuheellaan.

Liikemiehenä Trump tunnistaa kohtalokkaat luvut ne nähdessään. Parhaillaan käynnissä on amerikkalaisittain ilmaistuna kynsiä pureksimaan laittava ääntenlasku.

Aamulla kello 4.30 Suomen aikaa Trump näyttää voitokkaalta eteläisissä Floridan ja Georgian osavaltioissa, joita ilman hänen olisi vaikea voittaa vaalia. Trump on viettänyt presidenttinä paljon aikaa Mar-a-Lagon kartanokompleksissaan Floridan Palm Beachissä, eikä "mökkiosavaltion" suosio ole yllätys. Biden panee kuitenkin vielä hanttiin tuloslaskennassa.

Texas on tärkeä jännitysnäytelmä

Toinen iso osavaltio, Texas, on vasta ääntenlaskennan alussa, ja se voi mennä kummalle ehdokkaalle vain.

Bidenille antaa suurinta toivoa tieto, että Ohion osavaltio pohjoisessa ja myös vaa'ankieleksi arvioitu Pohjois-Carolina etenevät kohti hänen mahdollista voittoaan.

Ohion osavaltion Akronissa äänestäjät saivat tarvittaessa tukea vaaliavustajilta. Ääntenlasku on parhaillaan käynnissä, ja Biden johtaa jännittävää kisaa.

Ohiossa demokraattiehdokkaalle ei ole yleensä luvassa voittoa. Toisinpäin republikaanit eivät ole voittaneet ilman Ohiota. Jos Biden onnistuu kääntämään Ohion tuloskartalla demokraattipuolueen siniseksi, se merkitsee Trumpille likimain mahdotonta yhtälöä. Kun ääniä oli laskettu yli puolet, Biden johti Ohiossa 52 prosentilla muutaman pisteen erolla Trumpiin.

"Jos veikata pitäisi, gallupennustajien arvio Bidenin hyvistä voitonmahdollisuuksista on edelleen voimassa." Matti Posio

Tärkeässä Pohjois-Carolinassa Biden oli voitokas monessa piirikunnassa, jotka Trump voitti neljä vuotta sitten. Kautta linjan Biden menestyy hieman paremmin teollisuusalueilla kuin Clinton 2016.

Esimerkiksi Michiganin ja Pennsylvanian tuloksista on vielä vaikea ennustaa, kumpi voittaa. Pennsylvaniassa Biden on alkuvaiheessa johdossa.

Vaikea on sanoa edes sitä, mahtaako lopullinen tulos ratketa tämän aamun aikana vai jääkö tilanteeseen pahoja aukkoja ennakkoäänien laskemiseen tarvittavan ajan takia. Jos veikata pitäisi, gallupennustajien arvio Bidenin hyvistä voitonmahdollisuuksista on edelleen voimassa.