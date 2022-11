Norjan kansanterveyslaitoksen ja Oulun yliopiston yhteisessä tutkimuksessa on saatu selville uutta tietoa lapsuusajan astmasta ja sen yhteydestä äidin raskausaikana sairastamiin infektioihin ja antibioottien käyttöön. Astman yhteys antibioottien käyttöön raskauden aikana on jo aiemmin tunnistettu, mutta tähän mennessä äidin sairastamien infektioiden merkitys on ollut epäselvää.

Nyt tähän on saatu selkoa. Laajoja, norjalaisia väestöpohjaisia kohortteja ja rekistereitä hyödyntäneen tutkimuksen mukaan antibioottien lisäksi äidin odotusaikana sairastamat infektiot lisäävät lapsen astmariskiä seitsemään ikävuoteen mennessä.