Oulun ammattikorkeakoulu Oamkissa 12. toukokuuta käynnistetyt yt-neuvottelut on nyt saatu päätökseen, tiedottaa Oamk.

Oamkin hallitus hyväksyi johdon esityksen toimenpiteistä tavoiteltujen säästöjen aikaansaamiseksi. Alustavan arvion mukaan pysyvä henkilöstön vähennystarve oli noin 40 henkilötyövuotta.

Tiedotteen mukaan säästötoimenpiteenä toteutetaan yhteensä enintään 38 henkilötyövuoden vähennys, joista valtaosa tehdään eläkeratkaisuilla ja määräaikaisten työsuhteiden lukumäärää vähentämällä. Irtisanomiset kohdistuvat korkeintaan 9 henkilöön ja osa-aikaistamiset korkeintaan 4 henkilöön.

Oamk tukee irtisanottavia yhteistoimintamenettelyssä sovitulla tavalla ja työsopimuslain edellyttämällä tavalla.

Tiedotteen mukaan lomautuksiin ei tällä hetkellä ole tarvetta, koska loppuvuoden talouden tasapainotuksessa otetaan huomioon ministeriön myöntämien lisäpaikkojen mukana tuleva lisärahoitus ja säästöjärjestelyjen osittainen toteutuminen jo vuoden 2020 aikana.

Yt-neuvottelujen taustalla on tappiollinen tilinpäätös vuodelta 2019, tappiollinen talousarvio vuodelle 2020 ja alkuvuoden 2020 odotettua huomattavasti budjetoitua heikompi talouden tuloskehitys sekä tulevien vuosien kulurakenne. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa puolentoista miljoonan euron säästöt vuoden 2020 aikana. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on lisäksi kahden miljoonan euron vuositason säästöt, tiedotteessa kerrotaan.