Oulun ammattikorkeakoulu Oamk on uudistanut organisaatiorakennettaan, ja valinnut ensimmäiset johtajat osaamisaloille.

Hyvinvointi ja kulttuuri -osaamisalan johtajaksi on valittu kasvatustieteiden ja hoitotieteiden maisteri Taina Junttila. Hän työskenteli aiemmin Sosiaali- ja terveysalan yksikön johtajana.

ICT ja Liiketoiminta -osaamisalajohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Jarmo Mikkola. Hän on ennen Oamkiin tuloa työskennellyt Elisa Oyj:ssä myyntijohtajana ja aluejohtajana.

Oamk tiedottaa, että sen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta on kasvanut, mikä on laajentanut rahoituspohjaa. Työelämäyhteistyö sekä kansainvälisyys on lisääntynyt. Oamk on muun muassa näistä syistä uudistanut organisaatiomalliaan koulutusyksikköjakoon perustuvasta rakenteesta kolmijakoiseen malliin.

Uudet samankokoiset osaamisalat ovat Hyvinvointi ja kulttuuri, ICT ja liiketoiminta sekä Tekniikka. Organisaation muutoksella ei ole vaikutusta koulutukseen.