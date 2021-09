Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijat järjestävät jo viidettä kertaa Likis-lähiruokatapahtuman. Tämän vuoden Likis pidetään 18.–19. syyskuuta uudessa paikassa eli Oamkin Linnanmaan kampuksen parkkipaikalla. Osoite on Kaitoväylä 10.

Oamk kertoo tiedotteessaan, että koronavirustilanteen vuoksi Likis järjestetään tänäkin vuonna hieman pienempänä tapahtumana, sillä tapahtuman turvallisuudesta ei haluta tinkiä. Myyjien määrä on rajoitettu noin 35:een, kun ennen koronaa tapahtumassa myyjiä on ollut viitisenkymmentä.

– Näin pystymme takaamaan, että jokaisen myyjän välillä on vähintään kolme metriä turvaväliä ja yleisöllä on turvallista vierailla tapahtumassa. Jokainen myyjä ja tapahtumassa työskentelevä opiskelija käyttää myös kasvomaskia. Käsidesiä on saatavilla ympäri tapahtuma-aluetta, kertoo tapahtumavastaava, lehtori Antti Hirvonen.

Kävijät voivat kävijät tutustua Oulun palveluskoirayhdistyksen koiriin sekä Haipuksen tilan vuohiin ja lampaisiin. Lapsille on tarjolla myös poniratsastusta ja polkutraktorirata koko viikonlopun ajan.

Lauantaina järjestetään kello 11 ilmainen kuljetus ja vierailu nykyaikaiselle maitotilalle Ylikiiminkiin. Sunnuntaina paikalla ovat Linnunradan tilan alpakat ja taikuri Roope Ylitalo.

Likiksen järjestävät Oamkin agrologiopiskelijat. Likis pyrkii edistämään ekologista ja kestävää ruoantuotantoa sekä vastaa lähiruoan kysyntään Oulun seudulla.