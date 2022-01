Helsinki

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan oppilaiden koronatestaamisessa on useita avoimia kysymyksiä. Arkistokuva. Kuva: Jussi Pohjavirta

Koululaisten koronatestaaminen viikoittain tulee olemaan valtava urakka, sanoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hallituksen ministerien koronaryhmä kertoi eilen suosittelevansa, että perus- ja toisen asteen oppilaat testattaisiin kotona kahdesti viikossa kevätlukukauden alettua.

Määrää voidaan tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksellä lisätä kolmesta viiteen testikertaan viikossa. Oppilaiden kotitestaamisella pyritään ministeriryhmän mukaan parantamaan koulujen ja oppilaitosten terveysturvallisuutta.

Puheenjohtaja Luukkaisen mukaan on epäselvää, miten huolehditaan, että kaikki oppilaat varmasti testattaisiin kotona.

– Sehän on valtava homma. Pelkästään perusopetuksen piirissä on Suomessa yli puoli miljoonaa lasta, Luukkainen toteaa.

– Tähän kun lisätään toinen aste ja vielä henkilökunta päälle, puhutaan lähes miljoonasta ihmisestä, jotka pitäisi testata vähintään kahdesti viikossa.

Luukkaisen mukaan avoimia kysymyksiä liittyy muun muassa siihen, miten kaikille kodeille taataan riittävästi kotitestejä taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

– Ja vaikka testejä olisikin kaikilla, kuinka varmistetaan, että kaikissa kodeissa niitä tehtäisiin? Luukkainen kysyy.

– Onko esimerkiksi kaikissa perheissä mahdollisuutta tällaiseen? Onko vaikkapa elämänhallinta sellainen, että testejä pystytään tekemään?

Luukkaisen mukaan kysymysten ratkaiseminen on valtiovallan tehtävä. Hän myös näkee, että oppilaiden testit tehtäisiin nimenomaan kotona eikä kouluissa.

– Olen ymmärtänyt, että oppilaiden testit on ajateltu tehtävän kotona. Se on myös OAJ:n näkemys. Koti on oikea paikka tehdä testi, Luukkainen sanoo.

"Pallo on nyt alueellisilla viranomaisilla"

Hallituksen koronaministerit linjasivat eilen lisäksi, että koulujen terveysturvallisuutta lisätään tehostamalla maskien käyttöä ja karanteenikäytäntöjä. Myös etäopetuksen ja lähiopetuksen yhdistäminen tai tarpeen vaatiessa pelkkä etäopetus mainitaan keinoina rajoittaa epidemiaa.

OAJ kannatti kuluneella viikolla äänekkäästi koulujen kevätlukukauden aloittamista etäopetuksessa. Taustalla oli muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön esitys etäopetussuosituksesta, jonka koronaministerit eilen kuitenkin torppasivat.

Koulujen etäopetuksesta ei päätä hallitus, vaan alueelliset viranomaiset eli kunnat ja aluehallintovirastot (avit). OAJ vetoaa nyt niihin.

– Valtiovalta on päättänyt olla suosittelematta etäopetusta, joten näillä mennään. Emme ala sitä vastaan inttämään, Luukkainen toteaa.

– Mutta vetoamme nyt kuntiin ja aveihin, että siellä tehtäisiin heti tarpeen vaatiessa tiukkoja päätöksiä myös etäopetuksesta. Pallo on nyt heillä.

Luukkainen myös painottaa, että alueellisten viranomaisten tulisi huolehtia muiden koronatoimien toteutumisesta kouluissa nykyistä paremmin.

– Saamamme viesti (OAJ:n) kentältä on, että näitä toimia ei kaikissa kouluissa noudateta. On esimerkiksi yläkouluja, joissa toiset oppilaat jopa pilkkaavat maskeja käyttäviä oppilaita, Luukkainen kertoo.

– Myöskään koulurakennusten ilmanvaihdolle ei ole tehty kahden koronavuoden aikana mitään. Ilmanvaihtoa parantamalla terveysturvallisuutta voitaisiin lisätä merkittävästi.

"Vantaa löi jo hanskat tiskiin karanteeneissa"

Hallituksen ministeriryhmä linjasi eilen, että jatkossa koko koululuokka pitäisi laittaa karanteeniin, jos luokassa todetaan tartuntoja tai altistumisia tartunnoille. Luukkaisen mukaan isoista kaupungeista Vantaa on vastikään kertonut lopettaneensa karanteenit kouluissaan kokonaan. Kaupungin linja poikkeaa ministeriryhmän suosituksesta täysin.

– Sieltä tuli eilen tieto, että nykyisessä epidemiatilanteessa ei ole enää perusteltua eikä edes mahdollista asettaa kaikkia altistuneita karanteeniin, Luukkainen sanoo.

– Heidän päätöksensä on, että jatkossa Vantaalla ei aseteta enää ketään karanteeniin oppilaitoksissa, kouluissa tai päiväkodeissa. Hanskat on lyöty tiskiin.

Luukkainen ei ota suoraan kantaa Vantaan päätökseen, mutta toteaa "porukkaa" olevan karanteenissa kohta kymmeniätuhansia, jos hallituksen suositusta noudatetaan.

– Eihän tässä voi loogisesti muuta päätellä, kun katsotaan tartuntalukuja ja jos kuunnellaan terveysviranomaisten arvioita epidemiatilanteesta, Luukkainen sanoo.

STT ei ole saanut toistaiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä tietoja siitä, miten esimerkiksi koululaisten pikatestaaminen ja muut uudet koronatorjuntatoimet aiotaan käytännön tasolla toteuttaa.

THL:n näkemys painoi etäkouluratkaisussa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan siinä, että hallituksen koronaministerityöryhmä ei perjantaina antanut kansallista laajaa etäkoulusuositusta, painoi ennen muuta THL:n näkemys asiasta. Marin kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) olisi ollut etäopetukseen siirtymisen kannalla.

– Ymmärrän kyllä hyvin sosiaali- ja terveysministeriön huolen terveydenhuollon kantokyvyn kuormituksesta, mutta samanaikaisesti meillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos katsoi, että etäopetukseen siirtyminen ei ole perusteltua. Se aiheuttaisi enemmän haittaa kuin mitä siitä olisi hyötyä epidemian hallinnan näkökulmasta, Marin sanoi.

– Lapsilla on perusoikeudet, ja yksi perusoikeus on tietenkin oikeus oppia. Hallitus joutuu aina käymään punnintaa rajoitustoimien hyödyistä ja niiden haitoista ja tekemään kokonaisyhteiskunnallista arviointia, Marin jatkoi.

– Tässä kohtaa painoi erityisesti tietenkin THL:n näkemykset ja ne monet asiantuntijanäkemykset, jotka katsoivat, että etäopiskelu ei ole tarkoituksenmukainen eikä riittävän vaikuttava toimi ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, Marin sanoi.





Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 14.49.