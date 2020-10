Poliisi painottaa, että kiristysviestin vaatimuksiin ei pidä suostua. Kuva: Heikki Uusitalo

Useat ihmiset ovat kertoneet lauantaina illalla sosiaalisessa mediassa saaneensa kiristysviestin liittyen Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuotoon.

Viestin lähettänyt taho vaatii viestin saaneilta ihmisiltä 200 euron arvosta kryptovaluutta bitcoineja vuorokauden sisällä. Ellei suoritusta tule vuodokauden sisällä, viestin mukaan aikaa maksamiseen on vielä 48 tuntia, mutta tällöin suorituksen pitää olla jo 500 euron arvoinen.

Ellei vaatimuksiin suostuta, kiristäjä uhkaa paljastaa kiristettävien henkilöiden tiedot, kuten puhelinnumeron, osoitteen, nimen, henkilötunnuksen ja potilaskertomuksen.

Keskusrikospoliisi tiedotti lauantaina illalla, että poliisi on tietoinen yksityishenkilöille suoraan lähetetyistä kiristyssähköposteista, joissa lähettäjä uhkaa paljastaa yksityishenkilöiden tietoja.

– Kiristysviestin vaatimuksiin ei tule suostua, rikoskokonaisuuden tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista sanoo tiedotteessa.

Poliisi antaa myös ohjeita, kuinka toimia, jos saa Vastaamon tietomurtoon liittyvän kiristysviestin.

Toimi silloin näin: Tee sähköinen rikosilmoitus asuinpaikkakunnan poliisille. Kirjaa rikosilmoitukseen tarkasti kaikki tiedot lähettäjästä viestin vastaanottamisen ajankohtaan. Tallenna ja säilytä saamasi sähköpostit, viestit ja muut mahdolliset todisteet.

Poliisi toteaa, että tapaus on vakava ja herättää huolta etenkin asianomaisissa. Poliisi pyytää, että ihmiset eivät olisi kuitenaan yhteydessä hätäkeskukseen kiristyssähköposteihin liittyen. Hätäkeskus ei voi auttaa asiassa. Lisäksi asiaan liittyvät soitot kuormittavat hätäkeskusta.

Vastaamo kertoi kuluvalla viikolla, että se on joutunut tietomurron kohteeksi. Mahdollisesti jopa kymmenien tuhansien ihmisten tiedot ovat päässet vuotamaan.

Vastaamo kertoi, että siihen kohdistetussa tietomurrossa on vuotanut asiakkaiden tietoja marraskuun 2018 loppua edeltävältä ajalta. Kaleva uutisoi aiemmin lauantaina, että tietoja on kuitenkin voinut vuotaa myös alkuvuodesta 2019.

Vastaamo on lähettänyt ainakin osalle asiakkaistaan viestin, jossa kerrotaan, että on todennäköistä, että yhtiön järjestelmään on tunkeuduttu myös marraskuun 2018 lopun ja maaliskuun 2019 välisenä aikana. Vastaamon mukaan sillä ei ole tiedossa, että tässä yhteydessä tietokanta olisi varastettu.

Kalevan lauantaina tavoittama Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri vahvistaa, että tietovuotoja on voinut tapahtuma myös marraskuun 2018 jälkeen, vaikka varmuutta tuon ajankohdan jälkeisistä vuodoista ei ole. Lue aiheesta lisää täältä.

– On ajanjakso marraskuusta 2018 maaliskuuhun 2019, josta tiedetään, etteivät suojaukset ole olleet riittävän hyviä ja on riski, että joku on voinut katsoa tietoja silloin tai sieltä on voitu ottaa pieniä määriä tietoja haltuun, Kahri kertoo.

Uutista päivitetty kello 21.06: Lisätty tietoja Kalevan aiemmasta uutisesta.