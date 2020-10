Nyt vältetään sumppuja – hallitus väänsi paikallisille toimijoille suositukset ja ohjeet rautalangasta

Hallitus linjasi torstaina valtakunnallisista ja erityisesti alueellisista suosituksista, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Pohjois-Suomessa epidemiatilanne on toistaiseksi perustasolla. Kuva: Vesa Joensuu

Hallitus antoi torstaina nipun käytännönläheisiä alueellisia suosituksia, joilla koko ajan kasvussa olevaa koronaepidemiaa pyritään hidastamaan. Alueellisten ohjeiden lisäksi annettiin koko maata koskeva etätyösuositus, joka on voimassa toistaiseksi. Suositusta tarkastellaan vuoden lopulla.

Tautitilanne Suomessa on hallinnassa siitä huolimatta, että menossa on epidemian toinen vaihe. Koronavirustartuntojen määrä on noussut merkittävästi viimeisen kuukauden aikana. Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kaksinkertaistunut kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna.