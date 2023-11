Dovile Butnoriūte toimi Kaunasin kulttuuripääkaupunkiprojektissa kansainvälisten suhteiden johtajana. Kuva: Pekka Peura

Tärkeintä kulttuuripääkaupunkivuotta kohti mentäessä on oivaltaa, että kyseessä on projekti, jonka onnistumiseksi tarvitaan yhteistyötä. Tätä mieltä on liettualainen Dovile Butnoriūte, joka toimi Kaunasin vuoden 2022 kulttuuripääkaupunkiprojektissa kansainvälisten suhteiden johtajana.

– Haluaisin sanoa tämän Oululle ja kaikille muillekin Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin saaneille: tarvitaan kumppanuuksia ja yhteistyötä niin poliitikkojen, yritysmaailman edustajien, taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden kuin tavallisten kansalaistenkin kesken.