Jussi Jokinen vahvisti lopettamispäätöksensä keskiviikon tiedotustilaisuudessa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärppien pitkäaikainen sotaratsu, hyökkääjä Jussi Jokinen, 38, ilmoitti keskiviikkona virallisesti, että ammattijääkiekkoilijan ura on nyt ohi. Tiedotustilaisuus on mahdollista katsoa Kaleva Livestä.

Jokisen uralla mahtui peräti 1 527 ammattilaisena pelattua ottelua.

Kärppiin Jokinen siirtyi jo juniori-ikäisenä vuonna 1998. Tuolloin kalajokinen hyökkääjälupaus oli 15-vuotias.

Kärppien pääsarjajoukkueeseen Jokinen nousi 2000-luvun alussa. Neljän kauden jälkeen Jokinen siirtyi NHL:ään, jossa hän pelasi mittavan uran. Takaisin Kärppiin Jokinen palasi ensin NHL:n työsulun jälkeen ja kaudella 2018-2019 ja Kärpissä hän pysyi uransa loppuun. Viimeiseksi otteluksi jäi tämän kevään ratkaiseva ja tappiollinen puolivälieräottelu HIFKiä vastaan.

Kaleva uutisoi Jokisen lopettamisesta jo tuoreeltaan kauden päätösottelun jälkeen. Hyökkääjä itse kuitenkin panttasi virallista vahvistusta lopettamiselle. Se julkaistiin keskiviikkona Kärppien järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Kalajoelta kotoisin oleva Jokinen pelasi ensin Kärppien junioreissa. Sieltä tie vei liigajoukkueeseen ja myöhemmin pitkäksi aikaa NHL-kaukaloihin. Kuvassa Jokinen uransa viimeisessä ottelussa tänä keväänä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tilaisuuden aluksi näytettiin video, jossa Jokinen kertasi uransa huippuhetkiä. Sellaisiksi hän nosti liiganousun jälkeiset mestaruudet.

– Se kärppähuuma oli uskomaton, Jokinen totesi.

Lopettamispäätöstään Jokinen kuvaili helpottuneen oloisena.

– Tämä on ollut tosi erikoinen ajanjakso omassa elämässä, kun olen lopettamispäätöksen tehnyt. Koko ajan se on tullut helpommaksi ja helpommaksi.

– Tunteikasta aikaa on kevät ollut. Paljon ajatuksia on mennyt sinne ja tänne. Lopettamispäätöksen kanssa on hyvä olo. Se on oikea päätös.

Ainakin perhe-elämään mies pääsee nyt osallistumaan enemmän. Takana ovat reissuvuodet NHL:ssä ja esimerkiksi viimeisen NHL-kauden lukuisat seurasiirrot.

– Olen ollut aika paljon pois kotoa. Odotan sitä, että pystyn nyt olemaan enemmän perheen kanssa.

Jokinen kertoi Kalevalle, että hän haluaisi jatkossakin olla jääkiekon kanssa tekemisissä. Hän arvioi, että takataskuun on jäänyt tietotaitoa, josta voisi olla ammennettavaa lajille myös tulevaisuudessa.

Jokisen lopettamista koskevassa tilaisuudessa oli paikalla Kärppien nykyjohdon lisäksi myös entinen toimitusjohtaja Juha Junno. Hän muisteli Jokisen kehittymisestä junioreissa, liigajoukkueessa sekä otteita maajoukkueessa ja NHL:ssä.

– Yli tuhat ottelua NHL:ssä, se on huikea ura. Yksi pohjoissuomalaisia ja suomalaisia kiekkouria, Junno totesi.

Päivitetty kello 14.22: Lisätty Juha Junnon osuus. Päivitetty kello 14.32: Lisätty Jokisen kommentteja.