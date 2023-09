Ranskalainen Léa Brangeon sai rovaniemeläisestä Lapland Welcomesta työharjoittelupaikan vuonna 2018.

Hän huomasi heti Tervolan toimipisteeseen saavuttuaan, että matkailuyrityksessä ei ollut kaikki kunnossa. Hän näki työkavereidensa itkevän töissä ja kuuli miten yrittäjä Veli Moilanen huusi näille.

Pian hän sai myös oman osansa huudoista. Niistä tyypillisin oli "You are so stupid".

Vaikka Brangeon opiskeli matkailualaa ja tuli Lappiin alan harjoitteluun, hän vietti lähes koko aikansa Lapissa siivoten.

22-vuotias ranskalainen kertoo muun muassa pesseensä säännöllisesti yksin noin sata kelkkahaalaria, joissa pahimmillaan oli oksennustahroja. Pesuvälineinä olivat sieni ja kylmä vesi.

– Pesemiseen kului tunteja eikä siitä ollut juuri mitään apua, hän sanoo.

Välillä yrittäjä kävi huutamassa hänelle ja käski aloittaa koko urakan alusta.

Brangeon nukkui koko harjoittelun ajan pienessä sängyssä keskellä työntekijöiden kimppakämpän olohuonetta.

– Se oli elämäni hirvein työpaikka.