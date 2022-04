Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksen sairaanhoitajat Hanna Jaara (vas.), Miia Multamäki ja Tiina Lämsä sekä pitkään hoitoalalla, muun muassa OYSin yhteispäivystyksessä työskennellyt Marja-Eeva Rintala korostavat työolojen ja riittävien resurssien merkitystä sairaanhoitajan työssä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Potilasturvallisuus vaarantuu toistuvasti Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoitajavajeen vuoksi. Työvoimapula on päivittäistä ja se johtaa siihen, että potilaille ei ole niin paljon aikaa kuin pitäisi olla. Vaikka vakavilta tilanteilta on toistaiseksi vältytty, on työntekijöiden huoli potilasturvallisuudesta jatkuvaa.

Tätä mieltä ovat Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksen sairaanhoitajat Miia Multamäki, Tiina Lämsä ja Hanna Jaara. Samoin asian näkee myös 43 vuotta hoitoalalla, muun muassa OYSin yhteispäivystyksessä työskennellyt Marja-Eeva Rintala.