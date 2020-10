Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron kohteeksi. Asiakkaiden tietoja on päässyt vuotamaan. Kuvituskuva. Kuva: Heikki Uusitalo

Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut mittavan tietomurron kohteeksi. Terapiakeskuksen asiakkaiden tietoja on voinut vuotaa vielä aiemmin tiedettyä enemmänkin.

Aiemmin on kerrottu, että vuoto koskisi marraskuun 2018 loppua edeltävältä ajalta, mutta nyt on käynyt ilmi, että asiakkaiden tietoja on voinut vuotaa vielä maaliskuussa 2019. Kaleva uutisoi aiheesta aiemmin lauantaina. Lue lisää aiheesta täältä.