Uunituore dokumenttisarja kertoo Jeffrey Epsteinin uhreista ja heidän kokemuksistaan. Vuosi sitten selliinsä kuollutta Jeffrey Epsteinia syytettiin alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Neliosainen dokumenttisarja julkaistiin yhdysvalloissa 9. elokuuta. Dokumentissa kahdeksan uhria kertoo tarinansa.

Mukana ovat myös tuoreet käänteet liittyen Epsteinin väitettyyn rikoskumppaniin Ghislaine Maxwelliin.

Kaikki jaksot julkaistaan kerralla C Moressa.

Surviving Jeffrey Epstein, C More

Shark Weekin tähtiä Will Smith ja Mike Tyson

Television pitkäikäinen ohjelmakokonaisuus Shark Week tarjoaa jälleen viikon ajan laajan kattauksen haiaiheisia ohjelmia. Shark Week eli "haiviikko" on nähty Discovery Channelilla yhtäjaksoisesti vuodesta 1988. Ohjelmakokonaisuus on nähtävissä kanavan lisäksi suoratoistopalvelu Dplayssa.

Shark Week tuo saataville uusimman tiedon harvinaisista hailajeista sekä haiden elämästä yhteistyössä maailman johtavien meribiologien ja tutkimuslaitosten kanssa. Tunnetut tähdet, jotka pääsevät tutustumaan lähietäisyydeltä merten vaikuttavan kuninkaan maailmaan.

Viikon vierailevat tähdet, nyrkkeilun raskaan sarjan entinen maailmanmestari Mike Tyson ja palkittu näyttelijä Will Smith kohtaavat pelkonsa silmästä silmään ohjelmissa Will Smith: Off the Deep End ja Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef. Kummankin oppaana vedenalaisessa maailmassa toimii haihyökkäyksestä selvinnyt, jalkansa ja kätensä menettänyt haiasiantuntija Paul de Gelder.

Viikon aikana ilmestyy neljätoista haiaiheista ohjelmaa, muun muassa

20.8. Great White Serial Killer, Dplay+

20.8. Will Smith: Off the Deep End, Dplay+ ja Discovery Channel

21.8. Swimming Naked With Sharks, Dplay+

21.8. Tiger Shark King, Dplay+ ja Discovery Channel

22.8. I Was Prey: Terrors from the Deep, Dplay+

22.8. Tyson vs Jaws: Rumble on the Reef, Dplay+ ja Discovery Channel

23.8. Extinct of Alive: Land of the Lost Sharks, Dplay+

Mount Everestin vaarallinen houkutus

Seikkailija Bear Grylls perehtyy uudessa sarjassa maailman korkeimman vuoren Mount Everestin houkutukseen ja vaaraan. Grylls kertoo omista ja muiden vuorikiipeilijöiden sekä sherpojen uskomattomista selviytymistarinoista ääriolosuhteissa.

Bear Grylls: Lumivyöry Everestillä, Dplay+

Kevin Costner tähdittää western-sarjaa

Oscar-voittaja Kevin Costner tähdittää modernia western-draamaa Duttonin perheen taistelusta karjatilansa puolustamiseksi Yellowstonen kansallispuiston kupeessa. Perheen pää John (Kevin Costner) joutuu jatkuvasti lähimpien naapuriensa kanssa keskelle uusia juonitteluja. Luvassa on valtataisteluita, politiikkaa, terveyshuolia ja perhesalaisuuksia. Ensimmäistä kautta julkaistaan kahden jakson viikkotahdilla 18.8. alkaen ja toinen tuotantokausi alkaa heti ensimmäisen perään syyskuussa.

Yellowstone, C More

This is England sai jatkoa sarjoista

This is England -elokuvasta (2006) on tehty kolme neliosaista spin-off-draamasarjaa. Tuttu porukka seikkailee 1980-luvun lopun Englannissa etsien hauskuutta, työtä ja itseään. Ensimmäisessä elokuvan tapahtumista on kulunut kolme vuotta, ja mod-alakulttuuri kokee uutta kukoistuskautta. Vuoden 1986 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ovat käynnissä. Shaun (Thomas Turgoose) saa päättökokeensa tehtyä ja tajuaa, ettei ole enää lapsi.

Toisessa minisarjassa eletään joulukuuta 1988. Sielunkumppanit Woody (Joseph Gilgun) ja Lol (Vicky McClure) ovat ajautuneet erilleen toisistaan ja kaveriporukastaan. Yrittäessään ymmärtää, mitä aikuiseksi kasvaminen tarkoittaa, Shaun (Thomas Turgoose) aloittaa opinnot, mutta asiat saavat pian ikävän käänteen.

Viimeisessä This is England ´90-sarjassa teknobilekulttuuri on rantautunut Englantiin. The Stone Rosesin sävelet vaanivat Shaunia (Thomas Turgoose) ystävineen: Woody (Joseph Gilgun) ja Lol (Vicky McClure) leikkivät tyytyväisenä kotia, mutta tuleva vuosi tulee muuttamaan jokaisen elämän.

This is England ´86, ´88 ja ´90 HBO Nordic, kaikki jaksot katsottavissa 20.8.