Maamme peura- ja hirvikanta on elinvoimainen. Riista on lihansyöjille eettisin valinta.

Ennen kaikkea riista hurmaa kuitenkin maullaan. Peura on hiukan hirveä voimakkaammin riistan makuinen, ja sen lihasta on poistettava ennen valmistusta kaikki kellertävä rasva. Hirvi taas on hyvin rasvaton, ja maultaan miedompana se ottaa vastaan myös muita kuin perinteisiä riistamausteita.