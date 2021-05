Koronarajoitusten kanssa on eletty reilusti yli vuoden ajan. Rajoitusten avulla on saatu torjuttua viruksen hallitsematon leviäminen ja pelastettu suuri määrä ihmishenkiä. Rajoitukset ovat siis toimineet, ja Suomi on selvinnyt vähäisin vaurioin pandemiasta.

Ensimmäisen vuoden ajan rajoituksien keskeisin peruste oli riskiryhmien suojeleminen heille tappavalta virukselta ja sairaanhoidon toimintakyvyn turvaaminen. Viruksen hallitsematon leviäminen olisi nopeasti täyttänyt rajalliset tehohoitopaikat, ja osa sairastuneista olisi voinut jäädä ilman tarvittavaa hoitoa. Nämä uhkakuvat onnistuttiin torjumaan.