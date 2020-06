Seela ja Isa Similä ottivat kaiken hauskan irti talviturkin heitosta Mankilan Pikkula-lammella 26. toukokuuta. Kuva valittiin Kalevan toukokuun lukijakuvaksi. Kuva: Kaisa L-S

Rantsilan metsälammessa oli lämmintä vettä jo toukokuun viimeisellä viikolla. Rantsilalainen Kaisa Louet-Similä tallensi kameralla tyttäriensä ilon talviturkin heitossa. Kuva valittiin Kalevan kuukauden lukijakuvaksi.

Pikkula-lampi on Kaisa Louet-Similän mukaan nostalginen paikka, sillä hän on itse käynyt siellä lapsena uimassa oman äitinsä kanssa. Nyt mukana ovat omat tyttäret Seela, 5 ja Isa, 4.

Orastavan kesän ensimmäinen uintireissu oli tyttöjen mieleen.

- Pienempää ei meinannut saada vedestä pois lainkaan. Ollaan haaveiltu Linnanmäen reissusta, mutta nyt se on lapsilla unohtunut. He puhuvat vain uintireissusta Pikkula-lammelle. Siellähän uimalippu on ilmainen.

Kamera aina mukana

Elämäniloa ja kevään valoa pursuava kuva on otettu kännykällä. Kuvien nappaaminen on Kaisa Louet-Similän mielestä kätevää, kun kamera on aina mukana. Kuvia hän ottaa esimerkiksi silloin, kun perhe liikkuu paljon luonnossa.

Lisäksi Louet-Similä kuvaa vauhdikkaita otoksia 15-vuotiaan poikansa yleisurheilukisoista ja jääkiekkomatseista.

- Nuorempana kuvasin paljon filmikameralla, jolloin kuvien määrä oli rajoitetumpi. Nyt koneella saattaa olla 3000 valokuvaa, joista pitäisi tehdä albumeja.

Kuukauden kuvaajalle maksetaan 132,22 euron palkkio. Summa tulee Kalevan lukijanumerosta 13222, johon voi lähettää kuvia ja uutisvinkkejä.

Kuukauden kuvan valitsee Kalevan kuusihenkinen etäraati.

Lukija lähettivät Kalevaan toukokuun aikana lähes 2000 valokuvaa.