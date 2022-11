Sähkökatkot pimentävät Kiovaa nykyään, kun maassa pyritään säästämään sähköä. Kuva: ROMAN PILIPEY

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa viranomaiset suunnittelevat täyttä evakuointia tilanteessa, jossa sähköt menetettäisiin kaupungista täysinuutisoi yhdysvaltalaislehti New York Times. Kaupungissa asuu noin kolme miljoonaa ihmistä.

Ennakkoon suunniteltuja sähkökatkoja on jatkettu Kiovassa edelleen, koska Venäjän iskut ovat aiheuttaneet vajetta sähköverkkoon. Venäjä on Ukrainan mukaan tehnyt kuukauden sisään iskuja noin kolmannekseen maan sähkölaitoksista. Noin 40 prosenttia energiainfrastruktuurista on joko vaurioitunut tai tuhoutunut.

Lähes 220 miljoonaa dollaria kerätty joukkorahoituksella

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin perustama United24-joukkorahoitusalusta on kerännyt Ukrainalle puolessa vuodessa lähes 220 miljoonaa dollaria. Zelenskyi kertoi joukkorahoitusalustan avulla kerätyistä varoista päivittäisessä puheessaan lauantai-iltana.

Joukkorahoitusalustan avulla vapaaehtoiset ympäri maailmaa ovat voineet lahjoittaa rahaa Ukrainan puolustukseen, siviilien suojeluun ja maan jälleenrakentamiseen.

– Kiitän jokaista United24-lahjoittajaa, projektitiimiä ja kaikkia, jotka ovat auttaneet meitä puolustautumaan Venäjän kauhuja vastaan, Zelenskyi sanoi puheessaan.