New York

Kirjailija Salman Rushdien kimppuun käytiin yleisötilaisuudessa. Arkistokuva. Kuva: HAYOUNG JEON

Perjantaina kaulaan ja vatsaan puukotettu kirjailija Salman Rushdie on hengityskoneessa, eikä hän pysty puhumaan, kertoo Rushdien agentti Andrew Wylie lausunnossaan New York Timesille.

Wylien mukaan Rushdie on vaarassa menettää toisen silmänsä, kädestä on katkennut hermot ja maksa on vaurioitunut.

Rushdien kimppuun hyökättiin Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa, kun hän oli aloittamassa esitelmää.

Rushdien ja tämän haastattelijan kimppuun hyökännyt mies on otettu kiinni, mutta poliisi ei ole kertonut tietoja hyökkääjän mahdollisesta motiivista. Poliisi on tunnistanut hyökkääjän, ja kyseessä on 24-vuotias mies, joka on kotoisin Fairfieldistä New Jerseyn osavaltiosta.

New Yorkin osavaltion poliisin edustaja Eugene Staniszewski kertoi toimittajille, että puukotuksen jälkeen tilaisuudessa paikalla olleet ihmiset olivat rynnänneet hyökkääjän päälle ja taltuttaneet tämän. Sen jälkeen paikalla ollut poliisi pidätti hyökkääjän.

Yleisössä ollut lääkäri antoi sen jälkeen ensiapua Rushdielle ja tätä haastatelleelle Ralph Henry Reeselle, kunnes paikalle hälytetyt ensihoitajat saapuivat.

Poliisin mukaan Reese sai hyökkäyksessä vammoja kasvoihin, mutta hän on päässyt jo pois sairaalasta.

Ajatollah Khomeini langetti kuolemantuomion Rushdielle

75-vuotias Rushdie teki kirjailijana kansainvälisen läpimurtonsa vuonna 1981 kirjallaan Keskiyön lapset, joka voitti arvostetun Booker-palkinnon ilmestymisvuonnaan. Rushdie tunnetaan kuitenkin parhaiten vuonna 1988 ilmestyneestä kirjastaan Saatanalliset säkeet.

Iranin edesmennyt uskonnollinen johtaja, ajatollah Khomeini langetti Rushdielle kirjan ilmestymisen jälkeen fatwan eli kuolemantuomion.

Kirja on edelleen kielletty useissa maissa Aasiassa ja Lähi-idän maissa, sillä jotkut muslimit ovat tulkinneet kirjan olevan epäkunnioittava profeetta Muhammedia kohtaan.

Fatwan vuoksi intialais-brittiläinen Rushdie joutui piileskelemään lähes vuosikymmenen ajan ja joutui muuttamaan jatkuvasti paikasta toiseen Britanniassa. Tuolloin Britannian hallitus oli luvannut Rushdielle poliisisuojelua. Kirjailija ei voinut paljastaa olinpaikkaansa edes omalle perheelleen.

Fatwaa ei ole edelleenkään peruttu, mutta Rushdie palasi normaalimpaan elämään 1990-luvun lopulla. Tuolloin Iran totesi, ettei se tue enää aikeita Rushdien salamurhaamiseksi.

13.8. kello 8.24: Päivitetty uutisen tiedot kauttaaltaan.