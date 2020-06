Kalakuvakisa kestää koko kesän ajan. Kuva: Laura Hiltunen

Nyt on taas aika kaivaa vavat, vieheet ja kamerat esille. Kalevassa jo useana kesänä järjestetty suuri Kalakuvakisa on nimittäin täällä taas. Tänä kesänä mukana on myös Raahen Seutu.

Kalakuvakisassa tärkeintä ei ole saaliin koko vaan kuvasta välittyvä tunnelma. Kuvaan voi olla ikuistettu väsytystaistelu vonkaleen kanssa tai leppoisa onkihetki illan hämyssä.

Kilpailuun voi osallistua myös videolla.

Kalakuvakisa alkaa nyt ja kestää koko kesän 31. elokuuta saakka. Voittaja palkitaan noin 300 euron arvoisella kalastusvälinesetillä, joka sisältä vavan, kelan ja siimaa.

Kuvia ja videoita voi lähettää joko Kalevan verkkolomakkeella, Raahen Seudun verkkolomakkeella tai numeroon 13222. Valitse kuvan aiheeksi "Kalakuvakisa".

Kalakuvat kootaan koko kesän ajan päivittyvään galleriaan.